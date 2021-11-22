Китайский ресторан Handadi внес в «черный список» мужчину, который слишком много ел. Тот заявил, что считает такой запрет дискриминационным.

Об этом пишет hromadske.

Речь идет о ресторане со шведским столом мяса и морепродуктов, расположенномв городе Чанша. Вход запретили автору видеоблога о китайской еде по имени Канг.

Он рассказал, что во время первого визита съел 1,5 килограмма свиных ножек, а во время второго — 3,5-4 килограмма креветок.

Владелец ресторана рассказал, что такой аппетит Канга обходится ему дорого.

— Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней. Даже когда он пьет соевое молоко, он может выпить 20 или 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки — съедает целый поднос, — сказал владелец заведения.

Он подчеркнул, что также решил запретить вход в ресторан вообще всем видеоблогерам.

Канг же считает, что ресторан дискриминирует людей, которые много едят.

— Я много ем, но разве это моя вина? — сказал мужчина.

История уже собрала более 250 миллионов просмотров в китайской соцсети Weibo. Некоторые пользователи критикуют ресторан и настаивают, что тот не должен называть себя заведением с безлимитной едой, если все-таки существуют ограничения. Вместе с тем есть и люди, которые поддерживают владельца ресторана.

Напомним, McDonald's открыл в Украине первый ресторан вдоль автотрассы на Бориспольской трассе.