Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в «красной» зоне в правилах транспортной перевозки пассажиров смягчат некоторые пункты.

Об этом он высказался в эфире канала «Интер».

Министр рассказал, что общаясь с мэрами городов, он понял нагрузку многих ограничений. К примеру, городские головы жаловались, что в «красной» зоне берут лишь на сидячие места в соответствии нормами.

Ляшко заявил, что в МОЗ прислушались ко всем просьбам и выработали поправки.

— Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей, — проговорил Виктор Ляшко.

Однако межобластных перевозок упрощения не коснутся, сертификат о вакцинации будут продолжать требовать.

Только сегодня в Корабельном районе Николаева на конечной остановке «Океан» образовалась огромная очередь из желающих уехать на маршрутке. Местные жители жалуются, что машины просто сходят с маршрута.