В Корабельном районе Николаева на конечной остановке «Океан» образовалась огромная очередь из желающих уехать на маршрутке. Местные жители жалуются, что машины просто сходят с маршрута.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Ельцов.

Он опубликовал фото и видео, на которых видно, что десятки человек стоит в ожидании маршрутки. По словам Дмитрия Ельцова, водители закрывают таблички с указанием номера и съезжают с маршрута.

– В Корабельном транспортный коллапс. Маршрутки разворачиваются на конечной, закрывают номера и сходят с маршрута, – написал он.

Ранее уже сообщалось, что николаевцы жалуются на проблемы с транспортом. Так на конечной остановке маршрута №91 в Николаеве была замечена огромная очередь из желающих уехать в Корабельный район.

Напомним, похожая ситуация сложилась весной, когда Николаевщине также пребывала в «красной» зоне эпидемиологической опасности. Тогда жители Корабельного района жаловались, что не могут добраться утром на работу в центр.

Кроме того, очереди возникли на остановках по всему городу 5 апреля, в первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве.

В мае жители микрорайона Матвеевка жаловались на работу автобусов, которые курсируют по маршруту № 54. Они сообщили о том, что интервал между автобусами во время рабочей перевозки утром в среду, 5 мая, составил 40 минут.