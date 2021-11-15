На конечной остановке маршрута №91 в Николаеве собралась огромная очередь из желающих уехать в Корабельный район.

Об этом передает корреспондент НикВести.

На видео видно, что на остановке общественного транспорта около корпуса НКИ люди выстроились в очередь на автобус.

Причина заключается в том, что водители берут в салон пассажиров только по сидячим местам, также большинство горожан сразу идут на конечную остановку транспорта, потому что иначе уехать не получается.

Напомним, похожая ситуация сложилась весной, когда Николаевщине также пребывала в «красной» зоне эпидемиологической опасности. Тогда жители Корабельного района жаловались, что не могут добраться утром на работу в центр.

Кроме того, очереди возникли на остановках по всему городу 5 апреля, в первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве.

В мае жители микрорайона Матвеевка жаловались на работу автобусов, которые курсируют по маршруту № 54. Они сообщили о том, что интервал между автобусами во время рабочей перевозки утром в среду, 5 мая, составил 40 минут.