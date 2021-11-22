В Николаеве для жителей одного из жилых комплексов обустроили две компостные площадки. Они победили в конкурсе среди 13 многоквартирных домов Украины, приобщившихся к образовательной программе «Сафари для громад».

Один из участников конкурса Сергей Колесник, который живет по адресу Архитектора Старова, 2/5 в сюжете «Суспільного» рассказал, что увлекся темой обособленного сбора мусора несколько лет назад.

Вместе с другими жителями организовали сортировку вторсырья, но что делать с органическими отходами – не знали. В октябре 2021 года Сергей Колесник принял участие в учебном проекте «Сафари для громад: компостирование в городах».

–Именно нашу заявку выбрали организаторы и именно для нашего жилищного комплекса приобрели соответствующее оборудование для установки компостеров. Надеюсь, что это оценят жильцы нашего жилищного комплекса. Более 70 квартир изъявили желание присоединиться к нашей инициативе, – рассказал Сергей Колесник.

Для установки компостера сначала выровняли участок. Затем сформировали прямоугольник. Используемый строительный материал — лиственница. Член ОО «Плато» Николай Рябика рассказал, что конструкция компостных площадок устойчива к погодным условиям и будет служить много лет. Внутрь, на дно, постелили сетку и запустили калифорнийских червей, чтобы они перерабатывали органические отходы. Общая стоимость материалов – более 80 тысяч гривен. Также жильцам дома подарят специальные контейнеры для сортировки органических отходов, которые потом станут компостом.

– Если мы стелим, например, десятисантиметровый слой органических отходов, именно влажных, пищевых отходов из кухни, его нужно переслоить с сухими отходами, например, с листьями или сеном, тоже десять сантиметров. траву или что-то подобное, то сверху необходимо «коричневые» отходы настелить, сантиметров десять. Эти сухие листья могут быть или, опять же, сено, - рассказал Николай Рябика.

Сам проект «Сафари для громад» был введен в 2019 году по инициативе Программы развития ООН в Украине. В конкурсе приняли участие представители 13 многоквартирных домов из Киева, Винницы, Одессы, Мариуполя, Житомира, Доброполья, Николаева, Луцка, Мирнограда, Бучи, Украинки. Участников оценивали по уровню мотивации, предыдущему опыту внедрения инициатив в многоквартирном доме, реалистичности установки компостов и так далее.

Напомним, что городские власти Вознесенска объявили конкурс для объединений совладельцев многоквартирных домов, а также жилищно-строительных кооперативов.Приз — бесплатные компостеры.