Городские власти Вознесенска объявили конкурс для объединений совладельцев многоквартирных домов, а также жилищно-строительных кооперативов.

Приз — бесплатные компостеры, пишут на странице вознесенских властей в Facebook.

Компостеры с семействами красных калифорнийских червяков раздаст молодежная инициативная группа. Условия конкурса — заполнить онлайн-форму до 18 ноября. До 20 ноября органитозаторы отберут 15 лучших заявок, их авторы и получат вознаграждения.

Указано, что инициатива стала возможной благодаря участию молодежной инициативной группы Вознесенской ТГ в проекте «Присоединяйся, взаимодействий, создавай: активная молодежь и местная власть в защите окружающей среды», реализуемая Международной Организацией по Миграции.

В сентябре сообщалось, что в рамках конкурса USAID Вознесенская община из Николаевской присоединилась к экологическому использования отходов в проекте «Компостируй — общество объединяй». Речь идет о переработке отходов на органические удобрения, что разгрузит местную свалку и позволит даже заработать, поскольку фермеры нуждаются в натуральных улучшителях почвы.

Известно, что Вознесенская ТГ победила в конкурсе «Наша громада», в финал которой прошли 26 ТГ со всей Украины и четыре — из Николаевской области. 100 семей красного калифорнийского червя приобрели за выигранные средства. Мэр Евгений Величко обещал, что власти также купят за эти деньги еще 314 компостеров.

Напомним, в субботу, 6 ноября, в Николаеве провели очередную экотолоку на берегу около реки Ингул.