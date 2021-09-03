В рамках конкурса USAID Вознесенская община из Николаевской присоединилась к экологическому использования отходов в проекте «Компостируй — общество объединяй».

Об этом сообщают Факты ICTV.

Речь идет о переработке отходов на органические удобрения. Это разгрузит местную свалку и позволит даже заработать, поскольку фермеры нуждаются в натуральных улучшителях почвы.

Ботву, листья и траву с огорода одна из местных жительниц тремя способами перерабатывает на органические удобрения. По примеру таких хозяев в Вознесенской территориальной общине решили возродить традиционное компостирование. Ведь местная свалка заполнено и летом часто горит из-за накопления биогаза.

— Это одна из свалок, их очень много. Мы тратим из бюджета миллион гривен для того, чтобы вывезти эти свалки на полигон. 70% — это именно органические отходы, состоящие из листьев, ветвей, пищевых отходов, которые мы могли бы использовать именно в компосте, — рассказал председатель Вознесенской городской территориальной общины Евгений Величко.

В Вознесенске также закупят 300 компостеров, измельчители веток и анализаторы почвы. Партнер проекта — местная общественная организация Агентство экономического развития – уже начала работу в отдаленном районе частного сектора.

На мастер-классах люди учатся строить компостеры, правильно их загружать, чтобы через год-два пользоваться уже готовым грунтом.

К проекту присоединились детские сады и школы. Ранее дети и педагоги уже научились сортировать мусор, а в городской гимназии несколько лет листья и отходы столовой собирают в компостер.

Ранее из городского бюджета Вознесенска направили 100 тысяч гривен на изготовление компостеров, которые бесплатно раздадут местным жителям.