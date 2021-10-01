В Вознесенской громаде, которая победила в конкурсе «Наша громада», уже начали реализовывать проект.
Об этом рассказал городской голова Вознесенска Евгений Величко, сообщает «Вознесенский Вісник».
–– Мы поняли сегодня, что необходимо делать акцент на экологию и экономику. Я очень приятно удивлен сегодня. Мы уже работаем над этим проектом. Мы уже раздали более 70 компостеров людям, которые пользуются ими уже сегодня. И благодаря этой победе мы обязательно приобретем еще 314 компостеров, –– уверен Евгений Величко.
Также городской голова рассказал, что на эти средства планируется приобрести 3 измельчителя веток, 10 анализаторов почвы и 100 семей красного калифорнийского червя. Саму идею компостирования планируют внедрять через органы самоуправления населения, что позволит снизить тариф на мусор.
Напомним, что в финал конкурса «Наша громада» прошли 26 ТГ со всей Украины. Четыре среди них — из Николаевской области.
Также напомним, что в 2018 году Бугская ОТГ Николаевской области заняла второе место в соревновании «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.
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В Вознесенской громаде, которая победила в конкурсе «Наша громада», уже начали реализовывать проект.
Об этом рассказал городской голова Вознесенска Евгений Величко, сообщает «Вознесенский Вісник».
–– Мы поняли сегодня, что необходимо делать акцент на экологию и экономику. Я очень приятно удивлен сегодня. Мы уже работаем над этим проектом. Мы уже раздали более 70 компостеров людям, которые пользуются ими уже сегодня. И благодаря этой победе мы обязательно приобретем еще 314 компостеров, –– уверен Евгений Величко.
Также городской голова рассказал, что на эти средства планируется приобрести 3 измельчителя веток, 10 анализаторов почвы и 100 семей красного калифорнийского червя. Саму идею компостирования планируют внедрять через органы самоуправления населения, что позволит снизить тариф на мусор.
Напомним, что в финал конкурса «Наша громада» прошли 26 ТГ со всей Украины. Четыре среди них — из Николаевской области.
Также напомним, что в 2018 году Бугская ОТГ Николаевской области заняла второе место в соревновании «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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