В финал конкурса «Наша громада» вошли 26 ОТГ среди 283 участников, четыре из которых представляют Николаевскую область.

Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Отметим, что 13 громад были выбраны по итогам голосования на сайте конкурса, еще 13 отобрало жюри. Три николаевских громады — Веснянская, Радсадовская и Мешково-Погореловская — прошли в финал благодаря голосованию людей, еще одну, Вознесенскую, выбрало жюри.

Таким образом от Николаевской области в финал конкурса по результатам интернет-голосования прошли:

Веснянская громада с проектом «Кемпинговый лагерь для отдыха «Степные соколы», направление — привлечение молодежи;

Радсадовская громада, «Рекреационно-туристический маршрут «Радсад-Велоскиф», направление — туризм;

Мешково-Погореловская громада, «От чистого общества к чистой стране», направление — экология.

Всего на сайте было зарегистрировано 466 311 голосов. Половину всех голосов было получено от людей в возрасте от 25 до 44 лет. Николаевская область отдала за своих фаворитов в общем 15862 голоса.

Среди николаевских команд к следующему этапу конкурса по решению жюри прошла Вознесенская громада с проектом «Компостирует — общество объединяет», направление — экология.

— Финалистами стали те, кто убедил большинство членов жюри в актуальности идеи, серьезности подхода к ее реализации, кропотливой работе, вложенной в подготовку предложения, поскольку это основной источник информации для членов жюри в оценке проекта. Дать людям возможность определять приоритеты общества, находить пути его развития и быть активными участниками процессов преобразования в своих общинах, на мой взгляд, и является основной целью и желаемым результатом реформы по децентрализации, — отметил Марат Кюрчевский, руководитель проектов и программ по развитию местного самоуправления и децентрализации Агентства США по международному развитию в Украине.

С 21 июня до 13 августа будет проходить третий этап конкурса — подача форм «Детальное описание проекта». Все 26 участников для прохождения в третий этап должны заполнить форму и предоставить необходимые документы.

В случае отказа участника предоставить дополнительную информацию и, соответственно, продолжать участие в конкурсе, место занимает следующий по рейтингу участник.

Окончательный список будет объявлен 20 июня 2021 года.

Финальное оценивание экспертным жюри форм и проектов 26 финалистов будет происходить с 14 августа по 27 сентября.

Результаты оценки и объявления победитель конкурса будут известны 30 сентября.