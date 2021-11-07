В субботу, 6 ноября, в Николаеве провели очередную экотолоку на берегу около реки Ингул.

Организаторами выступили «Ассоциация участников и инвалидов АТО», «Спортивный Корпус Николаев», «Рух Свідомих Громадян» и НЄП «Схід».

Данная толока состоялась в рамках всеукраинского проекта, направленного на укрепление устойчивости общин путем социально-экономической поддержки ветеранов, который реализовывает Международная организация по миграции (МОМ) в сотрудничестве с ЕС. Мероприятие прошло с соблюдением всех карантинных требований и социальной дистанции.

Уборку провели на территории сквера, который находится по адресу улица 2-я Набережная 2А. В будущем на этом месте планируют обустроить обновленную зеленую зону – сквер «Янтарный».

Участники убрали территорию от мусора и опавших листьев, а также скосили пожелтевшую траву. Активная патриотическая молодежь, ветераны военного конфликта на Востоке Украины, волонтеры, внутренне перемещенные лица, семьи погибших защитников Украины и другие неравнодушные горожане приобщились к полезному делу, собрали 2 грузовика листвы и мусора. Также к толоке присоединились депутаты Николаевского городского совета Андрей Янтарь с супругой, Максим Коваленко и заместитель мэра Николаева Юрий Степанец.

По словам организаторов планируется дальнейшее облагораживание территории сквера.

— Мы продолжаем приводить в порядок территорию, которая в будущем станет новым местом отдыха – сквером «Янтарный». Как мы уже говорили, долгое время эта зеленая зона была без внимания, стала заброшенной и не пригодной. Но совместными усилиями мы создадим хорошее место, а результат смогут оценить все николаевцы, – сообщает глава общественной организации «Рух Свідомих Громадян» Никита Плеханов.

Напомним, что работники Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, высадили на территории города тысячу саженцев деревьев.