Работники Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, садили клены, березы и сосны в городе. В общей сложности, посадили тысячу саженцев.

Об этом передает корреспондент «НИС-ТВ« Наталья Приходько.

Сотрудники ГБР вместе с семьями присоединились к всеукраинской акции «Создаем леса вместе».

Целью акции является создание новых зеленых насаждений и информирование общества о важности таких инициатив для улучшения экологической обстановке в стране.

«Создаем леса вместе» также декларирует одной из своих целей воспитание экологически сознательной молодежи.

Напомним, активисты общественной организации «300 николаевцев» посадили фруктовые деревья на территории приюта для пожилых людей.