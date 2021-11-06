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Работники Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, садили клены, березы и сосны в городе. В общей сложности, посадили тысячу саженцев.
Об этом передает корреспондент «НИС-ТВ« Наталья Приходько.
Сотрудники ГБР вместе с семьями присоединились к всеукраинской акции «Создаем леса вместе».
Целью акции является создание новых зеленых насаждений и информирование общества о важности таких инициатив для улучшения экологической обстановке в стране.
«Создаем леса вместе» также декларирует одной из своих целей воспитание экологически сознательной молодежи.
Напомним, активисты общественной организации «300 николаевцев» посадили фруктовые деревья на территории приюта для пожилых людей.
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Работники Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, садили клены, березы и сосны в городе. В общей сложности, посадили тысячу саженцев.
Об этом передает корреспондент «НИС-ТВ« Наталья Приходько.
Сотрудники ГБР вместе с семьями присоединились к всеукраинской акции «Создаем леса вместе».
Целью акции является создание новых зеленых насаждений и информирование общества о важности таких инициатив для улучшения экологической обстановке в стране.
«Создаем леса вместе» также декларирует одной из своих целей воспитание экологически сознательной молодежи.
Напомним, активисты общественной организации «300 николаевцев» посадили фруктовые деревья на территории приюта для пожилых людей.