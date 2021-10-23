Активисты общественной организации «300 николаевцев» посадили фруктовые деревья на территории приюта для пожилых людей.

Об этом в ходе прямого эфира в Facebook рассказал глава организации Андрей Толпекин.

На акцию собрались как представители «300 николаевцев», так и другие неравнодушные жители города.

— Будем сажать 100 деревьев, уже посадили около 30 деревьев. Люди пожилого возраста будут в этой красоте находиться, получать фрукты, витамины, вспоминать, что есть горожане, которые не равнодушны к старикам, — прокомментировал Андрей Толпекин.

Он призвал николаевцев присоединяться к инициативам организации в дальнейшем.

Напомним, в парках Николаева высадят 740 кустов и деревьев. В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства утвердили план высадки.