В парках Николаева высадят 740 кустов и деревьев. В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства утвердили план высадки.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Зеленый Николаев».

Напомним, что 1 сентября департамент объявил тендер на покупку саженцев деревьев. Ориентировочная цена закупки — 1,5 миллиона гривен. Однако для участия в торгах было подано менее двух тендерных предложений, поэтому его отменили.

28 сентября был объявлен новый тендер. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. Сумма закупки не изменилась. Начало аукциона запланировано на 18 октября. Поставить саженцы нужно будет до 30 ноября.

В тендерной документации отмечается, что крупномерные деревья с комом земли должны быть здоровыми, без видимых повреждений — механических или болезнями, с развитой корневой системой. Стандартные крупномерные деревья должны иметь возраст от 3 лет, высоту от 2 метров, диаметр ствола на высоте полуметра не меньше 4 сантиметров (длина окружности не менее 12,5 сантиметров).

В группе «Зеленый Николаев» размещен план высадки, в котором определенно 30 скверов и парков.

Напомним, в марте в парке «Лески» прошла акция, а рамках которой было высажено 50 молодых сосен.

Также недавно стало известно, что в Заводском районе Николаева наконец-то хотят обустроить бесплатный туалет на территории парка «Лески».

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать все деревья, которые находятся на городской земле, на баланс одного подразделения мэрии или коммунального предприятия.

Напомним, весной Департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на услуги по удалению деревьев, их обрезке и корчеванию пней за 7,8 миллиона гривен.