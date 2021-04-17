Департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на услуги по удалению деревьев, их обрезке и корчеванию пней за 7,8 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Подрядчик должен будет до конца года удалять деревья, обрезать ветки и корчевать пни на территории Николаева. Начало аукциона запланировано на 22 июня.

В тендерной документации речь идет об удалении 2 тысяч м3 деревьев мягколиственных пород и 3 тысяч м3 твердолиственных, санитарной обрезке 6 тысяч деревьев и корчевании 2800 пней.

Отметим, что согласно условия тендера, подрядчик должен будет также вывозить ветки и древесину.

Ранее советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, преподаватель государственного высшего музыкального училища Владимир Алексеев возмутился тем, что «Николаевоблэнерго» после кронирования деревьев уже спустя месяц не убирает ветки.

Напомним, администрация Центрального района Николаева заключила договор на услуги по ликвидации стихийных свалок и вывозу опавших листьев за 3,2 миллиона гривен.