Администрация Центрального района Николаева заключила договор на услуги по ликвидации стихийных свалок и вывозу опавших листьев за 3,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Отметим, что договор на предоставление услуг был заключен без аукциона — путем переговоров, поскольку дважды во время оглашения торгов не было достаточного количества участников.

Подрядчик должен будет до конца года заниматься ликвидацией несанкционированных свалок механизированным (8 тысяч м3) и ручным (13732 м3) способами, а также вывозить опавшие листья (590 м3).

Договор администрация заключила с ООО «Экскроу плюс», зарегистрированном в Николаеве по улице Садовой. Руководителем предприятия является Михаил Коколев, учредителем — Олег Середа.

Напомним, глава администрации Центрального района Александр Береза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

До этого Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Также в марте он заявил, что надеется, что прогнозируемые синоптиками дожди «сделают свое дело» и помогут очистить проспект Центральный от песка, который коммунальщики высыпали в зимний период.