Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на покупку саженцев 730 деревьев для парка «Лески» в Заводском районе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная цена закупки — 1,5 миллиона гривен. Начало аукциона запланировано на 20 сентября. Поставить саженцы нужно будет до 15 ноября 2021 года.

В тендерной документации отмечается, что крупномерные деревья с комом земли должны быть здоровыми, без видимых повреждений — механических или болезнями, с развитой корневой системой. Стандартные крупномерные деревья должны иметь возраст от 3 лет, высоту от 2 метров, диаметр ствола на высоте полуметра не меньше 4 сантиметров (длина окружности не менее 12,5 сантиметров). Каждое дерево должно иметь пластиковую бирку с указанной породой дерева, датой высадки и датой выкапывания. К каждому крупномерному деревьев с комом земли должно добавляться по 3 колья длиной около 2 метров и толщиной не менее 4 сантиметров, к которому потом привязывают саженец.

Департамент собирается закупить следующие породы: ива извилистая — 40 шт., катальпа НАНА — 15 шт., клен сахарный — 37 шт., слива Писсарди — 20 шт., каштан конский — 5 шт., тополь пирамидальный — 42 шт., липа — 180 шт., рябина — 15 шт., ясень золотистый — 22 шт., дуб колоновидный — 27 шт., софора — 35 шт., клен шаровидный — 100 шт., карагана плакучая — 7 шт., акация обычная 16 шт., акация шаровидная — 96 шт., елка голубая — 10 шт., сосна — 35 шт., береза — 5 шт., туя шаровидная (глабоза) — 5 шт., туя шаровидная (даника) — 7 шт., туя изумрудная — 7 шт., шелковица шаровидная — 4 шт.

Напомним, в марте в парке «Лески» прошла акция, а рамках которой было высажено 50 молодых сосен.

Также недавно стало известно, что в Заводском районе Николаева наконец-то хотят обустроить бесплатный туалет на территории парка «Лески».

В декабре прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что хочет навести порядок и обновить парк «Лески». Мэр обсуждал возможную реконструкцию парка «Лески» и перспективы его софинансирования из государственного бюджета с народным депутатом Александром Пасичным.

До этого жители Николаева обратились к городской власти с предложением предусмотреть в бюджете 2021 года деньги на благоустройство парка «Лески» — соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Николаевского городского совета.