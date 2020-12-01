Николаевский городской голова Александр Сенкевич на прошлой неделе провел несколько встреч с народными депутатами от партии «Слуга народа», представляющими в парламенте интересы Николаевщины, с которыми обсудил ряд вопросов, связанных с реализацией различных проектов, а также необходимость завершения процесса передачи городу спортивного городка в парке «Победа».

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Александр Сенкевич рассказал, что на встрече с нардепом Александром Гайду он обсуждал вопросы, связанные с завершением реализации проектов по ремонту спортзаоа в школе №20 и спортивной площадки в школе №44, а также выделение денег на строительство объездной дороги к портам и подземного тоннеля в Корабельном районе.

— Провел встречу с Александром Гайду, с которым мы проработали вопрос о проектах соц-экономразвития, он выделял деньги на софинансирование спортзала с 20-й школе, который мы заканчиваем в этом году, на спортивную площадку в 44-й школе, которую, я очень надеюсь, мы закончим в этом году, в крайнем случае, в начале следующего года. Мы обсудили вопрос объездной дороги, которая ведет в порты Корабельного района, выделение денег и строительство тоннеля, - рассказал Александр Сенкевич.

Также мэр Николаева встретился с народным депутатом Игорем Негулевским. Как известно, на протяжении последнего полугода в СМИ наблюдался публичный конфликт между политиками вокруг вопроса передачи «Укравтодору» Варваровского (Южнобугского) моста в Николаеве. Игорь Негулевский обвинял мэра Николаева во вранье, а Александр Сенкевич, в свою очередь, назвал того «нардепом «Казантипа».

— Мы встречались с депутатом Негулевским. Мы поговорили и решили отложить все политические высказывания и публичные ссоры, которые у нас были до выборов, и начать работать совместно, - сказал Александр Сенкевич.

Он рассказал, что обсуждал с Игорем Негулевским как членом транспортного комитета Рады вопрос ремонта Широкобальского моста в Николаеве, а также передачи Варваровского моста государству. Нардеп, по его словам, пообещал содействие.

— Так как он является членом транспортного комитета, мы обсудили и этот вопрос. Я попросил его поддержки в том числе в направлении выделения денег из государственного Фонда регионального развития на капитальный ремонт Широкобальского моста, там сумма порядка 115 миллионов гривен. Также попросил его помощи в скорейшей передаче Варваровского моста на баланс государства. Он обещал содействовать. Я думаю, что у нас получится. Гайду занимается, подключился Негулевский - думаю, что этот вопрос пойдет, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, Александр Сенкевич несколько раз встречался с нардепом Александром Пасечным. С ним городской голова обсуждал возможную реконструкцию парка «Лески» и перспективы его софинансирования из государственного бюджета.

— Также мы встречались с депутатом Пасечным. Встречались мы с ним два раза. Один раз мы встречались вдвоем, где он обозначил проекты, которые он хотел бы реализовать в ближайшем времени. И второе совещание было 27 ноября, когда мы встретились с представителями управления капитального строительства, департамента ЖКХ, директором КП «Парки» и представителями людей, которые готовы предложить эскизный проект реконструкции парка «Лески». Парк «Лески» составляет 2/3 парка «Победа» по размеру, мы хотим сделать хороший проект, который хотим софинансировать из государственного бюджета через Александра Пасечного, чтобы почистить озеро, привести в порядок дорожки, сделать там набережную, сделать какие-то нормальные увеселительные заведения, имеется ввиду приличный какой-то ресторан, сделать там нормальные детские площадки, привести в порядок парк, сделать его классным, - рассказал Александр Сенкевич.

Также на встрече с Александром Пасечным подымался вопрос приведения в порядок стадиона «Юность».

— Он находится в пешей доступности в центре города, но сегодня он ужасный. Поэтому, мы еще раз обсудили эскизный проект, что мы будем делать. Управление капитального строительства берет в работу для создания проекта. Потому что без проектной документации деньги из государственного бюджета получить невозможно, - сказал Александр Сенкевич.

Встретился городской голова и с лидером парламентской фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией, с которым они «пожали руки» и приняли решение вместе «работать дальше» на благо Николаева.

— Мы обсудили ряд проектов, что очень важно, чтобы деньги, которые были анонсированы на следующий год на объездные дороги, попали в бюджет, чтобы проекты, которые мы хотели получить на софинансирование - чтобы это софинансирование было. Озвучили вопрос активизации передачи спортгородка в парке «Победа» на баланс города, а также обсудили состояние нашего железнодорожного вокзала. Я еще раз сказал, что вижу единственный путь приведения его в порядок - это передача его в концессию организации, которая нормально отремонтирует наш ж/д вокзал, при том использует территорию под торгово-развлекательный центр, кинотеатр, ресторан, торговые площади. Сегодня такой процесс идет в отношении Центрального вокзала киевского, и николаевский мы бы тоже хотели включить в эту программу, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, накануне первый заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который отвечает за региональную политику, рассказал, что «Слуга народа» в местных советах будет объединяться в неформальные коалиции с местными партиями, в Николаеве - это партия «Пропозиция», которой руководит мэр Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что 6 ноября Президент Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко задачи по региональной политике. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

По информации НикВести, Офисом президента, в том числе и перед новоназначенным главой Николаевской ОГА Виталием Кимом поставлена задача избрания представителя фракции «Слуга народа» главой областного совета. Отметим, что по результатам выборов партия «Слуга народа» набрала 25% голосов - из 64 депутатов у политической силы 16 депутатов, это вторая по численности фракция. Также Офис президента настаивает на избрании представителя «слуг» секретарем Николаевского городского совета, где у них всего 9 из 54 депутатов. В ОПУ рассматривают возможность достичь договоренностей в этих вопросах с партией «Пропозиция» и мэром Николаева Александром Сенкевичем.