Первый заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который отвечает за региональную политику, рассказал, что «Слуга народа» в местных советах будет объединяться в неформальные коалиции с местными партиями.

Об этом Кирилл Тимошенко рассказал в своем интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, которое было опубликовано вчера, 26 ноября, - пишут НикВести.

Чиновник рассказал, что сейчас он активно ведет переговоры с мэрами городов, обсуждая их местные проблемы.

— Я последние дни и недели посвящаю тому, что я сам лично просто общаюсь с каждым мэром в отдельности, нахожу какие-то проблемы, которые его действительно волнуют. Мы находим какие-то решения в этих проблемах. Ведь для мэра любого главное - его регион, его город и чтобы ему помогали в этих вопросах. А мы, соответственно, хотим тоже ответной помощи, уважения и так далее. У меня как раз политика того, что мы без проблем, я думаю, найдем общий язык, - сказал Кирилл Тимошенко.

При этом, он отметил, что «Слуга народа» в местных советах будет объединяться в так называемые коалиции с местными партиями, которые на выборы вели городские головы.

— Партия «Слуга народа» в большинстве своем объединяется в коалиции, неофициальные, в первую очередь с местными партиями. Потому что они избраны народом у себя в городе. Это значит, что народ их избрал точно так же, как избрал президента и Верховную Раду. Значит, у нас должно быть взаимопонимание, уважение друг к другу и совместная работа. С большинством мэров областных центров я общаюсь. Либо уже успел пообщаться, какие-то первые разговоры, либо сейчас вот планирую, созваниваюсь с ними. Я со многими из них созваниваюсь. Мы пытаемся наладить диалог. Мы общаемся с ними не на общеполитические темы или темы курса развития страны. Мы общаемся конкретно в региональной политике, в привязке к их конкретному региону, - сказал Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что речь идет не только о городских, но и об областных советах, куда также прошли партии мэров.

— Многие же еще мэры, которые вели свои политические проекты по городу, они же вели и по области. И сейчас еще есть вопрос облсоветов и работы наших глав ОГА с этими областными советами, - сказал Кирилл Тимошенко.

Стоит отметить, что 6 ноября Президент Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко задачи по региональной политике. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

По информации НикВести, на сегодняшний день Офисом президента, в том числе и перед новоназначенным главой Николаевской ОГА Виталием Кимом поставлена задача избрания представителя фракции «Слуга народа» главой областного совета. Отметим, что по результатам выборов партия «Слуга народа» набрала 25% голосов - из 64 депутатов у политической силы 16 депутатов, это вторая по численности фракция. Также Офис президента настаивает на избрании представителя «слуг» секретарем Николаевского городского совета, где у них всего 9 из 54 депутатов. В ОПУ рассматривают возможность достичь договоренностей в этих вопросах с партией «Пропозиция» и мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Отметим, что Офис Президента Украины — постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины, осуществляющий организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и иное обеспечение исполнения президентом Украины своих конституционных полномочий. Среди задач ОПУ - обеспечение взаимодействия Президента, в частности, с органами местного самоуправления.

Как известно, «Слуга народа» выдвинет Анну Замазееву на должность главы Николаевского облсовета.

На должность секретаря Николаевского горсовета «Слуга народа» пока не выдвигала кандидатов. Об амбициях заявили уже депутаты Николай Капацына и Татьяна Домбровская.