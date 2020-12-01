Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с лидером парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, с которым они приняли решение «работать дальше» на благо Николаева.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 27 ноября.

— На этой неделе я встречался с Давидом Арахамией, где мы тоже пожали друг другу руки. Понимая, что сегодня выборы расставили все на свои места. Нам нужно дальше работать, нам нужно работать на благо Николаевской области и Николаева, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что Давид Арахамия был одним из активных сторонников Александра Сенкевича на выборах в 2015 году, однако спустя несколько лет он заявлял, что разочаровался в мэре за время его работы на занимаемой должности. В свою очередь, Александр Сенкевич ответил Давиду Арахамии и заявил, что работой мэра невозможно очаровываться или разочаровываться, поскольку это ежедневная работа на благо развития города.

Александр Секневич и Давид Арахамия, архивное фото

Объясняя свою поддержку Александра Сенкевича, Давид Арахамия заявил, что «сдуру вписался», так как не хотел, чтобы мэром Николаева стал представитель «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов.

Возглавив партию «Слуга народа» в Николаевской области, Давид Арахамия весной этого года поставил себе задачу избрать мэром представителя этой партии вместо Александра Сенкевича. В интервью НикВести он объяснил это желанием исправить ошибку и «закрыть гештальт», так как Давид Арахамия разочаровался в нынешнем мэре Николаева Александре Сенкевиче, которого поддерживал на прошлых выборах.