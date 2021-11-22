Общественный транспорт Энергодара не работал с 26 октября, как только город перешел в «красную зону». Теперь перевозки восстанавливаются с некоторыми условиями.

Об этом рассказали в мэрии города.

В частности, из-за ухода с маршрута одного из частных перевозчиков в городе сняли автобусы №2 и №7, у еще двух — №3 и №5 подкорректировали путь, чтобы они забирали жителей из районов, которые обслуживали уже отмененные автобусы.

Соответствующие изменения внесены в расписание движения городских маршруток.

Ранее сообщалось, решение о полной остановки транспорта принимала городская власть.