Общественный транспорт Энергодара не работал с 26 октября, как только город перешел в «красную зону». Теперь перевозки восстанавливаются с некоторыми условиями.
Об этом рассказали в мэрии города.
В частности, из-за ухода с маршрута одного из частных перевозчиков в городе сняли автобусы №2 и №7, у еще двух — №3 и №5 подкорректировали путь, чтобы они забирали жителей из районов, которые обслуживали уже отмененные автобусы.
Соответствующие изменения внесены в расписание движения городских маршруток.
Ранее сообщалось, решение о полной остановки транспорта принимала городская власть.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Общественный транспорт Энергодара не работал с 26 октября, как только город перешел в «красную зону». Теперь перевозки восстанавливаются с некоторыми условиями.
Об этом рассказали в мэрии города.
В частности, из-за ухода с маршрута одного из частных перевозчиков в городе сняли автобусы №2 и №7, у еще двух — №3 и №5 подкорректировали путь, чтобы они забирали жителей из районов, которые обслуживали уже отмененные автобусы.
Соответствующие изменения внесены в расписание движения городских маршруток.
Ранее сообщалось, решение о полной остановки транспорта принимала городская власть.