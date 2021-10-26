В связи с занесением Запорожской области в «красную» зону в Энергодаре прекратил ходить транспорт. Решение приняла городская власть.

Об этом информирует НВ.

В мэрии советуют госучреждениям организовать доставку сотрудников на рабочие места.

— Предприятиям, осуществляющим перевозки работников служебным транспортом, рекомендовано разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими жителями. Чтобы в дальнейшем энергодарцы имели возможность безопасно передвигаться общественным транспортом, управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручено принять меры по продолжению вакцинации водителей маршрутных автобусов, — заявили в городской комиссии.

Напомним, в Херсоне, который помещен в «красную» зону, полиция отрядила несколько десятков сотрудников наблюдать за соблюдением ограничительных мер.