В связи с занесением Запорожской области в «красную» зону в Энергодаре прекратил ходить транспорт. Решение приняла городская власть.
Об этом информирует НВ.
В мэрии советуют госучреждениям организовать доставку сотрудников на рабочие места.
— Предприятиям, осуществляющим перевозки работников служебным транспортом, рекомендовано разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими жителями. Чтобы в дальнейшем энергодарцы имели возможность безопасно передвигаться общественным транспортом, управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручено принять меры по продолжению вакцинации водителей маршрутных автобусов, — заявили в городской комиссии.
Напомним, в Херсоне, который помещен в «красную» зону, полиция отрядила несколько десятков сотрудников наблюдать за соблюдением ограничительных мер.
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В связи с занесением Запорожской области в «красную» зону в Энергодаре прекратил ходить транспорт. Решение приняла городская власть.
Об этом информирует НВ.
В мэрии советуют госучреждениям организовать доставку сотрудников на рабочие места.
— Предприятиям, осуществляющим перевозки работников служебным транспортом, рекомендовано разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими жителями. Чтобы в дальнейшем энергодарцы имели возможность безопасно передвигаться общественным транспортом, управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручено принять меры по продолжению вакцинации водителей маршрутных автобусов, — заявили в городской комиссии.
Напомним, в Херсоне, который помещен в «красную» зону, полиция отрядила несколько десятков сотрудников наблюдать за соблюдением ограничительных мер.