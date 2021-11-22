Со следующего года закон обяжет устанавливать в новых домах и других постройках в Англии точки зарядки электромобилей.

Об этом пишет Экономическая правда.

Новые супермаркеты, офисы и дома, в которых производится капитальный ремонт, также подпадут под действие нового закона. Правительство заявило, что ежегодно по всей стране будет устанавливаться до 145 тысяч пунктов для зарядки.

Этот шаг связан с тем, что Великобритания намерена перейти на электромобили, а продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей будут запрещены с 2030 года.

В понедельник о новых требованиях объявит премьер-министр Борис Джонсон. Он, в частности, заявит, что Британия должна «адаптировать свою экономику к зеленой промышленной революции».

Правительство заявило, что новые законы сделают зарядку электроавтомобилей столь же простой, как сейчас легко заправлять бензиновый или дизельный автомобиль.

В настоящее время в Великобритании около 25 тысяч пунктов зарядки электроавтомобилей, но Управление по конкуренции и рынкам заявило, что к 2030 году им может понадобиться в 10 раз больше.

Переход на электромобили является частью стратегии Британии по достижению климатических целей: автомобили и такси привели к 16% выбросов в стране в 2019 году.

Напомним, автопроизводитель Tesla отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в 3 квартале этого года — компания нарастила продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.