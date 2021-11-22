Завтра, 23 ноября, пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины — «Ар-Рахма». Он будет работать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что 23 ноября 2021 года в 11:00 состоится открытие центра вакцинации против COVID-19 в мечети «Ар-Рахма» в Киеве на улице Лукьяновская, 46.

— Центр будет работать каждый день с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех необходимых прививок согласно календарю профилактических прививок, — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевская соборная мечеть «Ар-Рахма» является одной из самых больших мечетей в Европе. Находится в историческом центре Киева на Татарке — это район, в котором издавна проживали мусульмане. Мечеть является частью комплекса, который включает в себя медресе, минарет и офис Духовного управления мусульман Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве откроют детские пункты вакцинации от COVID-19.