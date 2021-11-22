Сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о вероятности секторальных отключений электроэнергии.

Об этом написали «Одесский курьер» и УСИ.

Труханов сказал, что об этом его «предупредили на совещании в обладминистрации». Для подготовки к незапланированным отключениям городские власти Одессы намерены закупать аккумуляторы к кислородным концентраторам, чтобы не пострадали больницы.

— У нас была встреча с Облэнерго, работаем вместе с волонтерами, и каждое утро они нам будут давать адреса, по которым есть концентраторы, и будут стараться в облэнерго, чтобы по этим адресам не было отключений, — сообщил глава горздрава Одессы Левон Никогосян.

Веерные отключения допускаются при дефиците топлива и недостатка топлива для обеспечения ТЭС.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии