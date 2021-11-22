Космический телескоп Hubble сделал снимок «тройной» галактики под названием SGAS 0033+02, расположенной в созвездии Рыбы.

Об этом сообщает Корреспондент.

Снимок был сделан широкоугольной камерой Wide Field Camera 3 (WFC3). Галактика была среди множества звезд.

При этом на одном фото она появилась трижды — один раз как изогнутая дуга и дважды — как маленькие круглые точки вокруг звезды. Это явление ученые называют гравитационным линзированием.

— Оно случается, когда свет от очень далекой галактики (например SGAS 0033+02) изгибается под действием гравитации массивного небесного объекта, который находится на переднем плане между далекой галактикой и Землей, — отмечают астрономы.

Напомним, телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал части отражательной туманности IC 2631.