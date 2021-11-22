НАЭК «Энергоатом» заявляет, что официальный сайт компании атаковали хакеры – с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании в Facebook.

В компании подчеркивают, что кибератака произошла, «как только были подписаны исторические соглашения между ГП «НАЭК «Энергоатом» и американской компанией Вестингауз».

— Специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК. Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным телеграмм-каналом, — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что благодаря «Энергоатому» в Южноукраинске появилась новая спортивная площадка.