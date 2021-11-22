Патрульная полиция Николаева призвала жителей города и области быть осторожными на дорогах, поскольку в регионе наблюдается густой туман.

Патрульные дали несколько советов автомобилистам и пешеходам для безопасного движения в условиях тумана.

— Уважаемые водители! Выбирайте скоростной режим, который обеспечит своевременное торможение перед помехой, которая появилась внезапно. При движении увеличьте дистанцию между авто, поскольку мокрое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь автотранспорта. Пользуйтесь противотуманными фарами, если ваш автомобиль не оснащен ими, включите ближний свет фар. Внимательно следите за сигналами двигающихся вперед автомобилей. Не допускайте резкого торможения без особых причин. При остановке, плавно тормозя, займите место на обочине и включите аварийную сигнализацию, чтобы обозначить габариты вашего автомобиля, — говорится в сообщении.

Пешеходов просят переходить дорогу только в установленном месте и на зеленый свет светофора.

— Уважаемые пешеходы! Помните, что в тумане водителям сложно заметить вас на дороге. Переходите улицу только на пешеходных переходах и только на зеленый свет светофора. Перед началом перехода убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают вас, — призвали в патрульной полиции.

Напомним, 8 ноября, на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» патрульные остановили автомобиль Opel Zafira за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов инспекторы обратили внимание на водительское удостоверение, имеющее явные признаки подделки.