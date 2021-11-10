Сегодня утром, 8 ноября, на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» патрульные остановили автомобиль Opel Zafira за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов инспекторы обратили внимание на водительское удостоверение, имеющее явные признаки подделки, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

— Проверив водителя по имеющимся базам данных, инспекторы выяснили, что мужчина водительского удостоверения никогда не получал, — говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу по дальнейшему выяснению всех обстоятельств дела.

Как сообщалось, сегодня утром, 10 ноября, в Первомайском районе автомобиль Volkswagen Passat выехал на железную дорогу и застрял.