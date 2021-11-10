Сегодня утром, 10 ноября, в Первомайском районе автомобиль Volkswagen Passat выехал на железную дорогу и застрял.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о случившемся поступило на спецлинию «101» в 06:58. Это произошло на перегоне в районе села Лукашевка Первомайского района.

На место прибыл очередной караул 23 ГПСЧ 5 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На специальном автомобиле САРМ-С спасатели за с помощью лебедки оттянули легковушку с рельсов и отбуксировали на дорогу. Водителя госпитализировали на «скорой». Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, во вторник, 8 ноября, на Потемкинской произошло ДТП при участии грузового автомобиля Renault и легкового Chevrolet, в результате которого движение электротранспорта оказалось заблокировано.