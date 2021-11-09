Во вторник, 8 ноября, на Потемкинской произошло ДТП при участии грузового автомобиля Renault и легкового Chevrolet, в результате которого движение электротранспорта оказалось заблокировано.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Судя по повреждениям на автомобилях, Renault въехал в бок «легковушки». Сейчас оба автомобиля припаркованы на отрезке Потемкинской между Соборной и Московской. Они перегородили трамвайные рельсы и заблокировали движение электротранспорта в сторону Пушкинской.

Полиции на месте происшествия пока нет.

Напомним, что 10 октября в Николаеве на пересечении улиц Потемкинской и Шнеерсона столкнулись Renault Sandero и Peugeot 308, также перегородив трамвайные рельсы.