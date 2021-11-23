В Украине за минувшие сутки, 22 ноября, выявили 12 тысяч 729 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2 055 человек, летальных исходов — 720, выздоровели — 23 107.

Больше всего заражений за сутки в Киеве (1631), Днепропетровской области (1310), Полтавской области (1141).

За все время пандемии в Украине заболели 3 353 136 человек, выздоровели — 2 796 597, летальных исходов — 82 318.

Напомним, по состоянию на 22 ноября в Николаевской области выявлено 655 новых подтвержденных случаев коронавируса.