В Украине за минувшие сутки, 22 ноября, выявили 12 тысяч 729 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 2 055 человек, летальных исходов — 720, выздоровели — 23 107.
Больше всего заражений за сутки в Киеве (1631), Днепропетровской области (1310), Полтавской области (1141).
За все время пандемии в Украине заболели 3 353 136 человек, выздоровели — 2 796 597, летальных исходов — 82 318.
Напомним, по состоянию на 22 ноября в Николаевской области выявлено 655 новых подтвержденных случаев коронавируса.
В Украине за минувшие сутки, 22 ноября, выявили 12 тысяч 729 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 2 055 человек, летальных исходов — 720, выздоровели — 23 107.
Больше всего заражений за сутки в Киеве (1631), Днепропетровской области (1310), Полтавской области (1141).
За все время пандемии в Украине заболели 3 353 136 человек, выздоровели — 2 796 597, летальных исходов — 82 318.
Напомним, по состоянию на 22 ноября в Николаевской области выявлено 655 новых подтвержденных случаев коронавируса.