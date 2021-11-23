Несмотря на начало отопительного сезона, новостройка по улице Леваневцев, 30/8 не подключена к газоснабжению. В многоэтажке получили квартиры ветераны боевых действий и АТО/ООС.

Эту проблему рассматривали на заседании комиссии по социально-гуманитарным вопросам Николаевского горсовета, говорится в сюжете TPK MAPT.

Новостройка уже 4 месяца не подключена к газу. Члены комиссии дали поручение профильному заместителю городского головы Юрию Степанцу провести встречу с застройщиком и выяснить объективные причины отсутствия газоснабжения.

– Это здание, в котором были приобретены квартиры участникам боевых действий за средства государственной субвенции. Там люди живут, но к сожалению, исходя из той температуры, которая сегодня на улице, у них нет отопления. Отопления нет, потому что по каким-то причинам нет газа, – отметила Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом доме по адресу проспект Центральный, 15А не могут включить отопление из-за того, что АТ «Николаевгаз» затягивает процесс введения в эксплуатацию нового узла учета газа.