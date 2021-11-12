В многоэтажном жилом доме по адресу проспект Центральный, 15А не могут включить отопление из-за того, что АТ «Николаевгаз» затягивает процесс введения в эксплуатацию нового узла учета газа.

Об этом в комментарии НикВести рассказала жительница дома Татьяна.

По ее информации, само предприятие «Николаевгаз» обязало жителей дома собрать средства и поставить новый счетчик.

— Этот узел учета — модемная связь, они (сотрудники «Николаевгаза», — прим.) видят онлайн расход газа нашего ОСМД. Узел учета обошелся нам в 250 тысяч гривен. Мы всем ОСМД собирали эти огромные деньги, долго не могли его установить, постоянно были проблемы. Только к 15 сентября нам отключили газ и стали ставить этот новый, по их же требованию, — нас старый устраивал, — узел учета. Теперь мы этот узел учета не можем ввести в эксплуатацию, соответственно, нам не дают газ, — объяснила Татьяна.

Оказалось, что для продвижения процедуры нужно получить около 10 подписей в обходном листе. Первую из них должен поставить метролог АТ «Николавгаз». Жители дома не могли добиться его визита три недели.

— Мы никак не можем к нему попасть и созвониться. Первый раз еле-еле выпросили, чтобы он пришел, он написал кучу замечаний. Теперь мы устранили эти замечания и звоним во все колокола, вчера ходили во все структуры в которые могли и просили: «Дозвонитесь хоть кто-нибудь к нему, попросите, чтобы он к нам пришел и принял работу», — продолжила горожанка.

При этом другие метрологи АТ «Николаевгаз» не рассматривают обходной лист — говорят, что сначала жильцы должны получить подпись разыскиваемого метролога.

— Технический директор, его непосредственный начальник, сейчас на больничном, прийти на личный прием отказываются, потому что мы в «красной» зоне, — говорит Татьяна.

Члены ОСМД обращались во множество инстанций с просьбой посодействовать в решении проблемы. Однако там им отвечают, что не занимаются подобными случаями.

— Звонили в горисполком, говорят: «Это отношения между двумя юрлицами». Звоним в Министерство энергетики — говорят, что это не их зона ответственности, направляют в НКРЭ. НКРЭ еще не отвечало, мы написали запрос. Обращались на горячую линию Кабмина, тоже сказали, что это не их зона ответственности. Позвонили в Госпродпотребсслужбу, то же самое, — жалуется жительница дома.

Татьяна также предоставила редакции фотографию письма с просьбой ускорить процесс ввода нового счетчика в эксплуатацию, направленного главе правления АТ «Николаевгаз» Татьяне Бузовской.

На данный момент в 50 квартирах 2-х подъездов девятиэтажного дома нет газа и горячей воды, а температура в помещении падает до -3 градусов. Кроме того, существует опасность того, что крышная котельная дома не выдержит сильных холодов.

— Котельная в зоне риска. Если будут сильные морозы, наша система не выдержит. Нечего будет запускать, придется в холода делать модернизацию. Нам сказали: «Если в этом году вы не поставите этот счетчик учета газа (новый, — прим.), будете без отопления. Все уже говорят, что если бы мы не ставили этот счетчик, нас бы быстрее к отоплению подключили. Я считаю, это жуткий прецедент. Не знаешь, куда стучаться, — поделилась Татьяна.

Ранее НикВести писали, что предприятие «Николаевгаз» разместило рекламу своей акции в Facebook-группе контакт-центра мэрии, где регулярно игнорирует обращения горожан.

Как известно, утром 4 ноября ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» приступило к запуску котельных, подающих теплоноситель на жилищный фонд. С теплом уже 415 жилых домов, 41 школа, 27 детских садов и 16 лечебных учреждений.

Ранее в Николаевском городском совете сообщилм, что договоры с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.

Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.