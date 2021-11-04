Утром 4 ноября ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» приступило к запуску котельных, подающих теплоноситель на жилищный фонд. С теплом уже 415 жилых домов, 41 школа, 27 детских садов и 16 лечебных учреждений.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook.
В течение дня специалистами был налажен пуск тепла от следующих 34 котельных:
Всего в работе 75 котельных.
«Акцентируем внимание николаевцев на том, что запуск котельных — это сложный технологический процесс. Специалисты предприятия в круглосуточном режиме работают, чтобы осуществить пусконаладочные работы на всех объектах, а горожане получили тепло как можно быстрее. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.
В то же время на предприятии подчеркнули, что подают теплоноситель в тепловой узел дома. Подключение, наладка систем теплопотребления — это ответственность жилищных компаний и ОСМД. Поэтому, в случае отсутствия отопления в квартире или в отдельном отопительном приборе, потребителям следует обращаться к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания, ОСМД и т.п.).
«Уже сейчас на предприятие поступают жалобы от жильцов жилых домов, балансодержателями которых является ОСМД, с сообщениями, что председатели правлений отказываются принимать теплоноситель, а в квартирах холодно. Разъясняем, что это внутренний конфликт, и решение этой ситуации не входит в компетенцию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», — добавили на КП.
В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефону приемной: 44 25 78 или на электронный адрес: nikteplo@optima.com.ua
Если вы стали свидетелем аварийной ситуации на тепловых сетях, звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: 44 25 77, 095 822 11 66 (круглосуточно).
Ранее в Николаевском городском совете сообщилм, что договоры с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.
Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.
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Утром 4 ноября ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» приступило к запуску котельных, подающих теплоноситель на жилищный фонд. С теплом уже 415 жилых домов, 41 школа, 27 детских садов и 16 лечебных учреждений.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook.
В течение дня специалистами был налажен пуск тепла от следующих 34 котельных:
Всего в работе 75 котельных.
«Акцентируем внимание николаевцев на том, что запуск котельных — это сложный технологический процесс. Специалисты предприятия в круглосуточном режиме работают, чтобы осуществить пусконаладочные работы на всех объектах, а горожане получили тепло как можно быстрее. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.
В то же время на предприятии подчеркнули, что подают теплоноситель в тепловой узел дома. Подключение, наладка систем теплопотребления — это ответственность жилищных компаний и ОСМД. Поэтому, в случае отсутствия отопления в квартире или в отдельном отопительном приборе, потребителям следует обращаться к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания, ОСМД и т.п.).
«Уже сейчас на предприятие поступают жалобы от жильцов жилых домов, балансодержателями которых является ОСМД, с сообщениями, что председатели правлений отказываются принимать теплоноситель, а в квартирах холодно. Разъясняем, что это внутренний конфликт, и решение этой ситуации не входит в компетенцию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», — добавили на КП.
В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефону приемной: 44 25 78 или на электронный адрес: nikteplo@optima.com.ua
Если вы стали свидетелем аварийной ситуации на тепловых сетях, звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: 44 25 77, 095 822 11 66 (круглосуточно).
Ранее в Николаевском городском совете сообщилм, что договоры с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.
Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.