Утром 4 ноября ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» приступило к запуску котельных, подающих теплоноситель на жилищный фонд. С теплом уже 415 жилых домов, 41 школа, 27 детских садов и 16 лечебных учреждений.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook.

В течение дня специалистами был налажен пуск тепла от следующих 34 котельных:

улица Силикатная, 267;

улица 11 Продольная,1;

улица Казарского, 2;

улица Садовая, 2;

ПГУ, 21-а;

улица Чкалова, 209;

улица Никольская, 9;

улица Генерала Карпенко, 51-а;

улица Генерала Карпенко, 8;

улица Пограничная, 150;

улица Китобоев, 7-я;

улица Адмиральская, 27;

улица Малко-Терновская, 1;

ПГУ, 12;

улица 295 Стрелковой дивизии, 75-я;

улица Абрикосовая, 5;

улица Металлургов, 72;

улица Безымянная, 91-в;

улица Спасская, 46;

улица Дунайской флотилии, 5;

улица Озерная, 45;

улица Спасская, 55;

улица Передовая, 67;

улица Кузнецкая, 130;

улица Пограничная, 242;

улица Николаевская, 34-б;

площадь Адмиралтейская, 2;

улица Яворницкого, 2-в;

улица Генерала Карпенко, 20;

проспект Центральный, 96/7;

улица Набережная, 25;

улица Потемкинская, 81/83;

улица 1 Слободская, 13;

проспект Центральный, 24.

Всего в работе 75 котельных.

«Акцентируем внимание николаевцев на том, что запуск котельных — это сложный технологический процесс. Специалисты предприятия в круглосуточном режиме работают, чтобы осуществить пусконаладочные работы на всех объектах, а горожане получили тепло как можно быстрее. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.

В то же время на предприятии подчеркнули, что подают теплоноситель в тепловой узел дома. Подключение, наладка систем теплопотребления — это ответственность жилищных компаний и ОСМД. Поэтому, в случае отсутствия отопления в квартире или в отдельном отопительном приборе, потребителям следует обращаться к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания, ОСМД и т.п.).

«Уже сейчас на предприятие поступают жалобы от жильцов жилых домов, балансодержателями которых является ОСМД, с сообщениями, что председатели правлений отказываются принимать теплоноситель, а в квартирах холодно. Разъясняем, что это внутренний конфликт, и решение этой ситуации не входит в компетенцию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», — добавили на КП.

В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефону приемной: 44 25 78 или на электронный адрес: nikteplo@optima.com.ua

Если вы стали свидетелем аварийной ситуации на тепловых сетях, звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: 44 25 77, 095 822 11 66 (круглосуточно).

Ранее в Николаевском городском совете сообщилм, что договоры с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.

Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.