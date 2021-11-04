В Николаевском городском совете сообщают, что договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.

Об этом в комментарии НикВести рассказал вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров.

По его словам, проблем с заключением договоров на поставку газа нет, документы подписаны. Теплогенерирующие предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» и Николаевская ТЭЦ уже запускают котельные.

– Вчера получили договор с «Нафтогаз Украины» о подтверждении всех договоров. Сегодня начинают процесс запускать и ТЭЦ и облэнерго. «Николаевоблтеплоэнерго» постепенно запускали и позавчера, и вчера, и сегодня все объекты. Я думаю, что до конца недели подключат всех. Только что отзвонились, подключили уже 22-ю школу, ряд детских садов. Вопрос у нас на контроле, - подчеркнул Анатолий Петров.

Отметим, что ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе. Коммунальщики не начали поставки отопления, так как: еще не успели распломбировать счетчики газа на котельных и не получили акты о готовности внутридомовых систем от ОСББ и ЖЭКов. На предприятии добавили, что в городе на этой неделе держится теплая погода в пределах от +11 до + 15, а для запуска тепла среднесуточная температура должна опуститься до +8.

Стоит напомнить, что по состоянию на 2 ноября, в Николаеве отапливались 17 детских садов из 72, а также 18 учреждений здравоохранения из 58. Родители жаловались, что в группах детсадов холодно и дети болеют. Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко тогда рассказала, что учебные заведения будут отапливаться тогда, когда включат отопление в жилых домах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если территориальные громады не успеют заключить договора с «Нафтогазом» для газоснабжения бюджетных учреждений, то некоторые города могут остаться без льгот на газ.

Как сообщалось, на Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.

Также отмечалось, что в школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.