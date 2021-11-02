На сегодняшний день, в Николаеве отапливаются 17 детских садов из 72, а также 18 учреждений здравоохранения из 58.

Об этом сообщил вице-мэр Юрий Степанец, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, на заседании профильной депутатской комиссии 2 ноября, пишут НикВести.

Он отметил, что учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта в городе полностью готовы у пуску тепла.

— По учреждениям управления образования Николаевского горсовета подготовлено 100% объектов. Отапливаются на сегодняшний день 17 дошкольных учебных учреждений из 72. Все школы, ПТУ и вузы тоже подготовлены на 100% к отоплению. Отопление не подается, потому что школы находятся на каникулах и часть — на дистанционном обучении. Учреждения здравоохранения полностью подготовлены на 100%. На сегодняшний день отапливаются с 58 учреждений 18, — рассказал Юрий Степанец.

Ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если территориальные громады не успеют заключить договора с «Нафтогазом» для газоснабжения бюджетных учреждений, то некоторые города могут остаться без льгот на газ.

Как сообщалось, на Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.

Также отмечалось, что в школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.

При этом жители Николаева жалуются на отсутствие тепла в больницах и учебных заведениях города.