Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer, которая ежегодно будет поставляться по 25 миллионов доз COVID-вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 ноября.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения продлило контракт на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

– Каждый из нас заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее, – отметил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer-BioNTech показала 100% эффективность против коронавируса COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет.