Вакцина Pfizer-BioNTech показала 100% эффективность против коронавируса COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Обновленные результаты основного третьего этапа исследования компании свидетельствуют, что серия из двух доз вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech была на 100% эффективной против COVID-19, от семи дней до четырех месяцев, — говорится в сообщении.

В исследованиях, как отмечается, участвовало 2228 подростков. По данным разработчиков, было подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, при этом все обнаружили в группе, участники которой получали плацебо. Среди участников, получивших препарат, случаи заболевания не обнаружены.

Как сообщалось, регуляторные органы Канады одобрили использование вакцины Pfizer для прививки детей 19 ноября. После этого правительство Канады и фармацевтическая компания договорились об ускоренной доставке более 2,9 миллиона доз препарата. Прибыть в страну они должны уже к концу недели.