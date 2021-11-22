Канада получит первые 2,9 миллиона доз вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech для прививки детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает CBC News.

Регуляторные органы Канады одобрили использование вакцины Pfizer для прививки детей 19 ноября. После этого правительство Канады и фармацевтическая компания договорились об ускоренной доставке более 2,9 миллиона доз препарата. Прибыть в страну они должны уже к концу недели.

Хотя Министерство здравоохранения Канады одобрило введение препарата детям от 5 лет с интервалом в 21 день, Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендует сделать паузу в восемь недель или более между первой и второй дозами.

Согласно клиническим испытаниям, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech среди детей от 5 до 11 лет через неделю после введения второй дозы достигала 90,7%.

Напомним, что Израиль дал зеленый свет вакцинации детей 5-11 лет от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech.