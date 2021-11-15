Израиль дал зеленый свет вакцинации детей 5-11 лет от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает AFP

В ближайшие дни министерство здравоохранения страны объявит дату старта вакцинации детей раннего возраста.

Израиль уже начал вакцинацию детей от 12 до 17 лет, но решил снизить возрастной порог после испытаний Pfizer и рекомендаций группы израильских ученых. По результатам клинических испытаний с использованием Pfizer на детях, эффективность вакцины в предотвращении симптомов болезни составляет 90,7%.

Ранее сообщалось, что в Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer-BioNtech.