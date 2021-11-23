В Министерстве здравоохранения хотят применить авторитет религиозных организации в продвижении прививки среди широких слоев населения.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Первым замглавы Минздрава Александр Комадира рассказал об инициативе больше деталей. По его словам, в правительстве не против принять помочь от представителей любой веры или конфессии.

— Мы видим в этом помощь государству, гражданам и прихожанам. Все места, которые хотят помочь людям защититься, мы воспринимаем как должное, — рассказал помощник министра при открытии пункта иммунизации в столичной мечети Ар-Рахма.

Напомним, этой весной уже бывший премьер-министр Румынии Флорин Кыцу призвал церковь к более широкому участию в пропаганде кампании вакцинации.