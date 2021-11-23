Муниципальный совет Болу, города на северо-западе Турции, принял закон о повышении платы за водоснабжение и стоимости гражданских браков для беженцев и мигрантов.

Об этом написал BalkanInsight.

Согласно новому закону, иностранцы теперь будут платить около 2,2 евро за кубометр воды (это в 11 раз больше, чем местные) и 100 тысяч турецких лир (более 7200 евро) за гражданские браки.

Мэр Танжу Озджан из Народно-республиканской партии, основной оппозиционной партии Турции, который известен своими популистскими высказываниями, сказал, что закон применим только к иностранцам, получившим вид на жительство в качестве беженца или мигранта.

Озджан также разъяснил, что беженцы могут отправиться в Дамаск, если они недовольны этим решением.

— Вода в Дамаске дешевле, и там дешевле жениться, — сказал он.

Советники от правящей коалиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали против закона.

Озджан ранее заявлял, что заставит иностранных граждан платить в десять раз больше, чем турок за воду и вывоз мусора, в попытке вытеснить их.

— Мы хотим, чтобы они уехали, — акцентировал мэр города.

По официальным данным, в настоящее время Турция принимает более четырех миллионов беженцев, в основном из Сирии, но оппозиция утверждает, что их реальное число вдвое больше. Проблема беженцев стала самой острой темой в Турции после того, как оппозиция решила воспользоваться недовольством общественности по поводу большого числа беженцев в условиях продолжающегося экономического кризиса в стране и высокой безработицы.

В 2016 году Турция подписала соглашение с ЕС об ограничении числа мигрантов, прибывающих в Европу, в обмен на несколько миллиардов евро, ослабление визовых ограничений для турок и другие уступки.

Напомним, Евросоюз и Польша заявляют, что Турция «открыла коридор для беженцев», чем неприкрыто пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.