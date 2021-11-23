Министр здравоохранения Виктор Ляшко выступил с официальным заявлением — в Украине снижается количество инфицированных COVID-19, страна сошла с плато.

Новые показатели глава Минздрава озвучил на брифинге.

По его словам снижается и летальность среди пациентов.

— Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада — от 3% до 6% за последнюю неделю, — представил свежую статистику Виктор Ляшко.

И добавил, что резерв освобожденных больничных коек высвободился до 33 500 мест.

Напомним, глава Николаевской ОГА Ким уже говорил о пройденном пике для нашей области.

Как сообщалось, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в «красной» зоне в правилах транспортной перевозки пассажиров смягчат некоторые пункты.