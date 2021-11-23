Студенты Николаевского национального аграрного университета разработали 4-недельное меня для школьных столовых. Рацион составляли, ориентируясь на нормативы, а также на проведенные расчеты и опросы среди учащихся.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Отмечается, что студенты постарались создать сбалансированный, полезный и, при этом, вкусный обед. Кроме того, для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов было разработано отдельное меню.

— Меню, в первую очередь, отличается энергетической ценностью, количеством белков, жиров и углеводов, поскольку там разные пропорции для составления. Кроме того, для детей 1-4 классов порции сделали немного меньше, поскольку им для питания необходимо немного меньше продуктов, — рассказала студентка Ирина Шумилова.

Для студентов разработка меню — хорошая практика, поскольку выбранная ими будущая профессия напрямую связанна с пищевой промышленностью.

Над меню работали парами. Три наилучших варианта предоставили заказчику — Департаменту науки и образования Николаевской ОГА. Чиновники вместе с Госпродпотребслужбой выбрали меню-победителя. Его будут использовать в меню школьных столовых.

Студенты, тем временем, взялись за следующее задание — разработку меню для детских садов.

— Студенты работают сейчас над разработкой 5-разового и 3-разового питания для воспитанников дошкольных заведений и школ-интернатов, — рассказала преподаватель Елена Петрова.

Напомним, в феврале этого года в школах и детских садах Николаева ввели единое 2-недельное меню.