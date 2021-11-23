По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к марту 2022 года количество умерших от коронавирусной болезни в Европе, вероятно, достигнет 2,2 миллиона.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.

Также в организации отмечается, что COVID-19 стал главной причиной смерти в регионе.

Количество смертей, ежедневно регистрируемых совокупно во всех странах региона, колеблется в районе 4200 — вдвое больше, чем в сентябре.

Совокупное количество смертей, причиной которых считают коронавирус, уже превысило 1,5 миллиона человек.

В ВОЗ отметили, что считают ситуацию «очень серьезной» и прогнозируют высокую или критическую нагрузку на медицинскую систему в 25 из 53 стран, относящихся к европейскому региону, а большая нагрузка на реанимацию грозит почти всем странам — 49.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, выявили 12 тысяч 729 новых случаев коронавируса.