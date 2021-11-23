Нидерланды начали перевозить своих COVID-пациентов в Германию, так как местные больницы не справляются со всплеском заболеваемости.

Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.

Сегодня утром первого пациента перевезли на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме. Расстояние между двумя точками составило около 240 километров. Следующего больного уже готовят к транспортировке, заявили в органах здравоохранения и добавили, что его также планируют перевезти сегодня.

Количество больных COVID-19 в нидерландских больницах за последние недели достигло рекордного уровня с мая и, ожидается, что будет расти дальше, так как заболеваемость в стране выросла до рекордного уровня.

На данный момент немецкие больницы в общей сложности предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов, после того как во время предыдущих волн пандемии в них лечились десятки человек.

Ранее сообщалось, что из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации власти Нидерландов начиная с субботы, 13 ноября, ввели по всей стране частичный локдаун.