Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник с помощью фотоловушек обнаружил 20 взрослых рысей. 11 из них идентифицировали по неповторимой пятнистой коже. Но животным не хватает собственных имен ㅡ придумать их предлагают всем желающим.

Об этом пишет hromadske.

В заповеднике сообщили, что хотят более основательно выделить каждого хищника, чтобы в дальнейшем максимально следить за ними и защищать.

— Для этого предлагаем именно вам, наши поклонники, подарить животным собственные имена. Еженедельно мы будем выставлять по две-три фотографии рысей. Фантазируйте, придумывайте, импровизируйте, ㅡ сообщили в заповеднике 18 ноября.

Сначала там предложили придумать имена только для трех рысей. С тех пор заповеднику прислали более «двух сотен серьезных и шутливых, простых и глубоких, «киношных» и новосозданных, метких и интересных имен». Причем подавляющее большинство вариантов не повторялось.

— Столько творческого воображения, фантазии, вдумчивости, импровизации, оригинальности при выборе имен первым трем рысям заповедной территории из одиннадцати идентифицированных, что, кажется, теперь можно персонифицировать всех пушистых хищников не только Украины, но и Европы, — говорится в сообщении.

Уже 22 ноября в заповеднике опубликовали фото еще четырех рысей, чтобы «не растягивать удовольствие». Всего еще восемь животных остаются без имен.

— Надеемся, ваша фантазия не иссякла, и так же активно, как в прошлый раз, вы подарите нашим пятнистым неповторимым хищникам субъектность и персональную узнаваемость, — отметили в заповеднике.

Напомним, в Украине заработал сайт «Чернобыль. Путешествие», позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения.