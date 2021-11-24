Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 уже пройден.

Об этом говорится в сообщении НАН на странице в Facebook.

НАН опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября – 7 декабря 2021 года («Прогноз РГ-56»).

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

По мнению ученых, пик смертности был пройден 8-12 ноября. Исследователи считают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на убыль.

В прогнозе также указывается, что в последние две недели эпидемия спадала по всем показателям.

Напомним, накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко выступил с официальным заявлением — в Украине снижается количество инфицированных COVID-19, страна сошла с плато.