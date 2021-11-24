За сутки 23 ноября в Украине зафиксировали 14 325 случаев заболевания Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Украинская правда.

Госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 4 077 человек, умерли 595 больных, выздоровели 29 044 человека.

Среди новых больных 1 183 ребенка и 287 медработников. За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 367 461 человека, выздоровел 2 825 641 человек, умерли 82 913 человек.

Напомним, Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 уже пройден.