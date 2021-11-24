Более 13 миллионов жителей Украины получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19 за 9 месяцев вакцинальной кампании с 24 февраля.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья, передает Украинская правда.

— Более 13 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19! Всего с начала вакцинации от Covid-19 в Украине сделано более 23 миллионов прививок, — указано в сообщении.

С начала вакцинальной кампании сделано 23 225 814 прививок, привито 13 000 634 человека. Одну дозу вакцины получили 13 000 632 человека, полностью иммунизированы – 10 225 182 человека.

23 ноября 286 121 человек вакцинировался против Covid-19: первую дозу вакцины получили 86 299 человек, вторую — 199 822 человека.

МОЗ напоминает: «88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе — невакцинированные люди, которые не имели ни одной дозы антиковидной вакцины».

Напомним, за сутки 23 ноября в Украине зафиксировали 14 325 случаев заболевания Covid-19.